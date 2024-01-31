مهرجان "عسل جازان" التاسع يواصل تألُّقه بـ"العيدابي"

وبلغ عدد النحّالين المشاركين هذا العام، 80 نحالًا من داخل المنطقة وخارجها، ومن المتوقّع أن تزيد إحصائيات البيع مقارنة بالأعوام السابقة؛ لكثرة زوار المهرجان منذ انطلاقه الخميس الماضي.