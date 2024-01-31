مهرجان "عسل جازان" التاسع يواصل تألُّقه بـ"العيدابي"

يتواصل مهرجان عسل جازان التاسع، بمحافظة العيدابي، وسط حضور كثيف من جميع شرائح المجتمع؛ للاستمتاع بفعالياته.
ويعرض النحالون المشاركون في المهرجان أكثرَ من 15 صنفًا مختلفًا؛ مما تنتجه مناحلهم.
وبلغ عدد النحّالين المشاركين هذا العام، 80 نحالًا من داخل المنطقة وخارجها، ومن المتوقّع أن تزيد إحصائيات البيع مقارنة بالأعوام السابقة؛ لكثرة زوار المهرجان منذ انطلاقه الخميس الماضي.
ويمنح المهرجانُ لزوّاره خيمةً للعسل ومنتجات الأسر المنتجة، ومعارض للجهات الحكومية والأهلية.
فيما تُنظّم مساءً فعاليات مختلفة على المسرح، كفقرات خطابية وأمسيات شعرية ومسابقات، ودورات تدريبية للنحالين، وفنون شعبية، بالإضافة إلى ركن آخر لألعاب الأطفال والمطاعم.