سيارة جايكو 8 تبدأ رحلة جديدة في السوق الإقليمي بمظهرها الفاخر للطرق الوعرة

يستعد جايكو 8 لبدء رحلته الجديدة في السوق السعودي. مع الصحاري الشاسعة والجبال الوعرة في السعودية، تتطلب البلاد مركبات ذات أداء عالٍ، ولكن قدرات جايكو 8 المميزة على الطرق الوعرة وتقنيته المتقدمة تجعله ملائمًا لتحديات هذه البيئة. ويُعرف جايكو 8، كأكبر سيارة SUV فاخرة للعلامة، باسم “درجة أولى للطرق الوعرة”، حيث تتميز بالراحة الفائقة. تأتي بتصميم داخلي من الجلد الفاخر، مع نظام تعليق نشط CDC يضم 15 حساسًا يراقب ظروف الطريق ويضبط تخميد ممتصات الصدمات ديناميكيًا، مما يقلل من الاهتزازات ويضمن قيادة سلسة في مختلف التضاريس. ويوفر نظام التحكم في المناخ متعدد المناطق، المزود بثلاثة مراوح و25 فتحة تهوية (بما في ذلك فتحات في عمود B، وهي نادرة في هذه الفئة)، إعدادات درجات حرارة مخصصة لمناطق مختلفة من السيارة، مما يضمن راحة الركاب حتى في الطقس القاسي.