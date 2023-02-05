الشرقية.. الأول من مارس آخر موعد لملاك الأراضي الفضاء بالقطيف لتسوير أراضيهم

أما الأراضي المجهول أصحابها ولم يتم إصدار رخص تسوير عليها تقوم الأمانة أو البلدية؛ بوضع إعلان في موقع الأرض لمدة 6 أشهر بضرورة تسوير الأرض ومراجعة البلدية أو الأمانة، والتنسيق مع وزارة العدل للحصول على بيانات مالك الأرض، وقيام الأمانة أو البلدية بتسوير الأرض بعد مرور سنة من الإعلان على الأرض، مع تحميل المالك تكاليف التسوير عند مراجعته.