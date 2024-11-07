أمير المدينة المنورة ينوّه بجهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة ويكرم منسوبيها

نوّه أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبد العزيز إلى جهود منسوبي مكافحة المخدرات في المنطقة لضبط المروجين والمهربين والقضاء على هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن، مشيرًا إلى ما يتمتّعون به من يقظة دائمة واحترافية في أداء مهامهم.