أمير المدينة المنورة ينوّه بجهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة ويكرم منسوبيها

نوّه أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبد العزيز إلى جهود منسوبي مكافحة المخدرات في المنطقة لضبط المروجين والمهربين والقضاء على هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن، مشيرًا إلى ما يتمتّعون به من يقظة دائمة واحترافية في أداء مهامهم.
وقدم أميرُ المدينة المنورة خلال تكريم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، نظير جهودهم الميدانية المبذولة لمكافحة المخدرات، شكرًا على تميزهم وتفانيهم في أداء الواجب.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المدينة، بالإمارة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد يوسف بن عيضه الثمالي، وعددًا من منسوبي مكافحة المخدرات.
من جانبه أكد العميدُ يوسف الثمالي، حرصَ أمير منطقة المدينة المنورة ومتابعته لكل عمل يسهم في تحقيق العديد من النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات.
من جانبهم أعرب المكرمون عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة، شاكرين أمير المنطقة على ما تحظى به مكافحة المخدرات من اهتمام ودعم مستمر، والذي كان له الأثر فيما تحقّق من نجاحات.