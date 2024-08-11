تجاوباً مع "سبق".. "المياه" تغلق غرف تفتيش بالعارضة طالتها الأيادي العابثة

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً أول من أمس، اشتكى من خلاله مواطنون من الأيادي العابثة التي طالت أغطية فتحات غُرف التفتيش في مشروع تمديدات المياه المحلاة بالعارضة شرق جازان، حيث أكدوا أنها تحولت إلى خطر يهدد الأرواح، خاصة الأطفال ممن لا يكترثون بخطورة ذلك، بجانب اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الأمطار، التي قد تعمل على انسدادها بفعل الطين والطمر، أو أي ملوث آخر.