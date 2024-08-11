تجاوباً مع "سبق".. "المياه" تغلق غرف تفتيش بالعارضة طالتها الأيادي العابثة

في تجاوب سريع وتفاعل مع ما نشرته "سبق" بعنوان "الأيادي العابثة تطول فتحات مشروع الـ160 مليوناً بعارضة جازان"، باشر فرع المياه إصلاح الضرر فيما قدم مواطنون شكرهم لفرع المياه بالمنطقة على التجاوب.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً أول من أمس، اشتكى من خلاله مواطنون من الأيادي العابثة التي طالت أغطية فتحات غُرف التفتيش في مشروع تمديدات المياه المحلاة بالعارضة شرق جازان، حيث أكدوا أنها تحولت إلى خطر يهدد الأرواح، خاصة الأطفال ممن لا يكترثون بخطورة ذلك، بجانب اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الأمطار، التي قد تعمل على انسدادها بفعل الطين والطمر، أو أي ملوث آخر.
ورصدت "سبق" أحد الأغطية الحديدية وقد اختفى عن الأنظار، فيما لم يتبقَّ سوى فتحة غرفة التفتيش التي يحدق بها الخطر.
وقال مواطنون لـ"سبق" إن السبب يعود إلى العابثين من المستهترين بالأرواح، الذين يقومون بفعلتهم، ثم يتركونها مكشوفة.
وبيَّنوا أن التمديدات الرئيسة تمرُّ بعدد من القرى، وتتخللها فتحات صغيرة عميقة من أجل استخدامها في الصيانة وغيرها.