فيديو.. لقطات من جنوب غرب عمان تُظهر اقتراب الإعصار "تيج" من اليابسة

ووفقًا لآخر المعلومات فقد انخفضت سرعة الإعصار إلى أقل من 165 كم في الساعة، ويتجه نحو الشمال الغربي؛ حيث يُتوقع أن تضرب عين الإعصار -خلال ساعات- الأراضي اليمنية الجنوبية، ويُتوقع وصول تأثيره إلى السعودية خلال الأيام القادمة.