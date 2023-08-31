"بر العارضة" توزع 330 خزان ماء بتكلفة 577500 ريال

هذا وقد عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله العبدلي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لمؤسسة سقاية الأهلية، ومنصة إحسان على دعمهما هذا المشروع المبارك، الذي سيساهم بإذن الله تعالى في توفير مياه الشرب للمحتاجين، وتخفيف المشقة التي كانوا يعانونها في سبيل توفيرها، مثمنًا لهم دعمهم وثقتهم في الجمعية والعاملين بها، سائلاً الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم، وأن يجزيهم خير الجزاء.