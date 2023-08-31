"بر العارضة" توزع 330 خزان ماء بتكلفة 577500 ريال

ضمن مشروع سقيا الماء، وبدعم من مؤسسة سقاية الأهلية، عن طريق منصة إحسان، أكملت الجمعية توزيع خزانات الماء على الأسر المستفيدة، حيث وزعت 330 خزان ماء سعة 4000 لتر، بقيمة إجمالية بلغت 577500 ريال.
هذا وقد عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله العبدلي عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لمؤسسة سقاية الأهلية، ومنصة إحسان على دعمهما هذا المشروع المبارك، الذي سيساهم بإذن الله تعالى في توفير مياه الشرب للمحتاجين، وتخفيف المشقة التي كانوا يعانونها في سبيل توفيرها، مثمنًا لهم دعمهم وثقتهم في الجمعية والعاملين بها، سائلاً الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم، وأن يجزيهم خير الجزاء.
كما أكد العبدلي على أن هذا الدعم ليس مستغربًا، فقد منّ الله على هذه البلاد بشعب مترابط متكاتف محب للخير، يستلهم قيم البذل والعطاء من تعاليم دينه الحنيف ثم من توجيهات قيادته الحكيمة، سائلاً الله جل وعلا أن يديم عليه الأمن والأمان والرخاء والازدها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.