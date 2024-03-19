الغذاء والدواء حول مقطع دقيق إنقاص الوزن ومعالجة الإمساك ومشاكل القولون: غير صحيح

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدم صحة الادعاءات التي انتشرت في مقطع دعائي لمنتج دقيق يُزعم خلوه من المواد المضافة ومناسبته لمرضى السكري، مشيرة إلى أنها مخالفة للائحة السعودية الخاصة باشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" حول إشاعة انتشرت في مقطع دعائي لمنتج "دقيق" يزعم فيه المتحدث أن هذا النوع من الدقيق "صحي" وخال من المواد المضافة، ومناسب لمرضى السكري وللراغبين في إنقاص أوزانهم، كما أنه غني بالألياف ويعالج الإمساك ومشاكل القولون.
وأضافت أن الادعاءات الواردة غير صحيحة وهي مخالفة للائحة السعودية رقم ( SFDA.FD 2333 ) والخاصة باشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية.