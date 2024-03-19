الغذاء والدواء حول مقطع دقيق إنقاص الوزن ومعالجة الإمساك ومشاكل القولون: غير صحيح

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس" حول إشاعة انتشرت في مقطع دعائي لمنتج "دقيق" يزعم فيه المتحدث أن هذا النوع من الدقيق "صحي" وخال من المواد المضافة، ومناسب لمرضى السكري وللراغبين في إنقاص أوزانهم، كما أنه غني بالألياف ويعالج الإمساك ومشاكل القولون.