مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة 4 سنوات لشاب مع متلازمة "الاصطدام الوركي" ويعيده لممارسة الرياضة مجدداً

والذي أضاف بأنه عند وصول المريض للعيادة والسماع لشكواه وإجراء الكشف السريري، تبين أنه محترف ويمارس رياضة التايكوندوا منذ الصغر، وفي السنوات الأخيرة تعرض لنوبات حادة من الألم بمنطقة الحوض وخاصة بالجزء الأيمن منه، الأمر الذي أفقده القدرة على رفع الساق، بالإضافة إلى الشعور بُضعف في عضلات الوركين ، مشيراً إلى أنه تردد على عدد من المستشفيات في محاولة منه للعلاج، واصفين له تناول الأدوية المسكنة وإعطائه ابر لتخفيف الألم، بالإضافة إلى عمل جلسات بالعلاج الطبيعي ، ولكن لم تتحسن حالته الصحية. وخضع لحزمة من الفحوصات بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays)، والرنين المغناطيسي (M.R.I.)، وكشفت النتائج عن وجود نتوءات عظمية في عنق الفخذ ، وهو ما يُعرف بمتلازمة "الاصطدام الوركي"، بالإضافة إلى وجود قطع كبير داخل الورك.