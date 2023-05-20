"رئاسة الحرمين": توزيع 20.160 من عبوات زمزم على المصلين والمعتمرين

قدّمت الرئاسةُ العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، سلسلةً من خدماتها النوعية للمصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.
وتنوّعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين في: توزيع 20.160 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ1.850 مستفيدًا، وتقديم التوعية الرقمية لـ30.000 مستفيد، إلى جانب 88.500 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم خدمة التطويف لـ2.366 مستفيدًا.
وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و32.825 لترًا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 6.175 لترًا من معقمات الأيدي، و6.025 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و6.050 لترًا من التعقيم بالبايوكير، وتقديم 32.540 لترًا لأجل تعقيم الأسطح.
واشتملت نوعية الخدمات المقدّمة في: توزيع 3.000 سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ1.040 مستفيدًا، و45.350 مستفيدًا من الإرشاد المكاني باللغات، و17.820 مستفيدًا من الخدمات التطوعية.