"رئاسة الحرمين": توزيع 20.160 من عبوات زمزم على المصلين والمعتمرين

وتم استخدام 130.000 لتر من المطهرات، و32.825 لترًا في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 6.175 لترًا من معقمات الأيدي، و6.025 لترًا من التعقيم بالروبوتات، و6.050 لترًا من التعقيم بالبايوكير، وتقديم 32.540 لترًا لأجل تعقيم الأسطح.