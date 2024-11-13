شراكة استراتيجية بين MMbrand ونُبل العقارية لتطوير الهوية البصرية لميدان الملك عبدالعزيز

وقَّع من جانب MMbrand مدير إدارة تطوير الأعمال، قيس الحمود، وفيما مثَّل شركة نُبل العقارية الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالعجيمي القابضة، المهندس فهد بن محمد العجيمي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة MMbrand، محمد المسقطي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العجيمي القابضة، المهندس سالم العجيمي.