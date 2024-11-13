شراكة استراتيجية بين MMbrand ونُبل العقارية لتطوير الهوية البصرية لميدان الملك عبدالعزيز
وقّعت شركة " MMbrand"، المتخصصة في تطوير الهويات البصرية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نُبل العقارية، إحدى شركات مجموعة العجيمي القابضة، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2024 المُقام حاليًا في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير الهوية البصرية لمشروع "ميدان الملك عبدالعزيز"، أحد المشاريع الكبرى التي تُعزز الجمال العمراني والهوية الثقافية للمدينة، وهي تأتي في إطار دعم رؤية المملكة 2030 ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المدينة المنورة.
وقَّع من جانب MMbrand مدير إدارة تطوير الأعمال، قيس الحمود، وفيما مثَّل شركة نُبل العقارية الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بالعجيمي القابضة، المهندس فهد بن محمد العجيمي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة MMbrand، محمد المسقطي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العجيمي القابضة، المهندس سالم العجيمي.
وأكد قيس الحمود، أن الشراكة مع نُبل العقارية تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المشاريع الكبرى في المدينة المنورة، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية مع الحفاظ على هويتها الثقافية.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم هوية بصرية مميزة تعكس طموح المشروع وأهميته.
وتجسد هذه الشراكة بين MMbrand ونُبل العقارية نموذجًا للتعاون الاستراتيجي بين الشركات الرائدة في المملكة لتحقيق تطلعاتها الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
وتعد MMbrand إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تطوير الهويات البصرية، والتي تسعى لإبداع هويات تجارية تتميز بروح الابتكار والتميز، وتملك خبرة طويلة في تصميم مشاريع كبرى على مستوى الخليج منذ عام 2005.