"البسامي": أجهزة الأمن لن تترك المجال للمهرّبين أو المروّجين لاستهداف شبابنا

وقال مدير الأمن العام -بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو-: إنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين استشعرت خطر آفة المخدرات، وأولت القيادة اهتماماً كبيراً بحماية شعبها ورعاية حقوقه وحماية مقدّراته، والتصدّي بحزمٍ لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، حيث جاء إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التي حققت نتائج إيجابية ملموسة، وضربات قوية لمروّجي المخدرات ومهرّبيها، وبرهاناً على العزيمة الصادقة والإرادة القوية على اجتثاث هذه الآفة من جذورها، والقضاء عليها، مشدداً على أن أجهزة الأمن لن تترك المجال للمهرّبين أو المروّجين باستهداف شبابنا أو العبث بالأمن بأيّ شكلٍ من الأشكال.