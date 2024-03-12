"المسند": 50 منخفضاً جوياً تتشكّل سنوياً فوق البحر المتوسط وتعبر أجواء المملكة

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن المنخفض الجوي الحركي المتوسطي، يسبّب تحرُّك الرياح وهبوبها مع كل الاتجاهات، حسب موقع مركز المنخفض، وعندما تقترب الجبهة الباردة (الرياح الشمالية الغربية) النشطة، غالباً ما تُثير العواصف الرملية في المنطقة، خاصة في شهر أكتوبر، ومن مارس حتى مايو.