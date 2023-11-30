هيئة البحر الأحمر توقّع مذكرة تفاهم مع "ملكية الجبيل وينبع".. لتطوير السياحة الساحلية

يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تأتي ضمن خطواتها المتسارعة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية بوضع قواعد ولوائح تنظيمية متكاملة، من شأنها إبراز الفرص والعوائد التي تسهم بتدفقها، وذلك بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص. إلى جانب توسيع شراكاتها الإستراتيجية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتعزيز السياحة المتجددة، والتنمية المستدامة، وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية، جنباً إلى جنب مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تنطلق من تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدتها الصناعية وتعظيم المساهمة بالتحول الصناعي بالمملكة وتعزيز المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد السعودي مما ينمي القاعدة الصناعية الحالية وتطوير قطاعات جديدة والتركيز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واستقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة وتوفير مزايا تمكينية فريدة وتقديم خدمات متقدمة وتحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات.