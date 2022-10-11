انطلاق فعاليات مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية

وقال وليد المعجل رئيس المصرفية الإسلامية في anb: يكتسب هذا المؤتمر أهميته بالنظر إلى ما يشهده قطاع المصرفية الإسلامية اليوم من نموٍ لافت وما يسجّله من إقبال متنامٍ على حلوله التمويلية والمصرفية والاستثمارية من قبل مختلف شرائح العملاء بفضل ما أثبتته من كفاءة ومرونة عالية في الاستجابة لمختلف الاحتياجات التي تمسّ الأفراد والمؤسسات والشركات، وما أتاحته من حلول بديلة عن المصرفية التقليدية، الأمر الذي يحتّم توفير المنصات الحوارية لأصحاب الرأي والاختصاص لاستكشاف آفاق هذا القطاع الحيوي، واستعراض المزيد من الحلول المبتكرة لمواكبة متطلبات العصر وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.