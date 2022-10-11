انطلاق فعاليات مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية

تنطلق غداً الأربعاء في الرياض وعلى مدار يومين، فعاليات مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية CIB، بمشاركة جمع من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء والباحثين والمتخصصين في العمل المصرفي الإسلامي، للبحث في سلسلة من القضايا الحيوية ومناقشة وتقديم عدد من أحدث البحوث المتعلقة بتطوير أعمال المصرفية الإسلامية.
حيث يستعرض المشاركون والباحثون خلال جلسات المؤتمر التي يحتضنها فندق فيرمونت الرياض على مدى يومي الأربعاء والخميس 12 – 13 أكتوبر الحالي، مجموعة من أبرز العناوين والمحاور المهمة التي تُعنى بتطور الصناعة المصرفية الإسلامية من مفاهيم ومنتجات وأنظمة وحلول مُستجدّة، إلى جانب ما يتيحه المؤتمر من منصات حوارية لتبادل آراء الخبراء حيال كيفية تحفيز نشاط المصرفية الإسلامية وتوسيع آفاق الابتكار والتجديد.
وقال وليد المعجل رئيس المصرفية الإسلامية في anb: يكتسب هذا المؤتمر أهميته بالنظر إلى ما يشهده قطاع المصرفية الإسلامية اليوم من نموٍ لافت وما يسجّله من إقبال متنامٍ على حلوله التمويلية والمصرفية والاستثمارية من قبل مختلف شرائح العملاء بفضل ما أثبتته من كفاءة ومرونة عالية في الاستجابة لمختلف الاحتياجات التي تمسّ الأفراد والمؤسسات والشركات، وما أتاحته من حلول بديلة عن المصرفية التقليدية، الأمر الذي يحتّم توفير المنصات الحوارية لأصحاب الرأي والاختصاص لاستكشاف آفاق هذا القطاع الحيوي، واستعراض المزيد من الحلول المبتكرة لمواكبة متطلبات العصر وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
وأشار المعجل إلى أن تبني anb لهذا المؤتمر، يأتي في إطار اهتمام البنك بتعزيز حضور المصرفية الإسلامية وتوسيع نطاق أعمالها بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للبنك التي أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً خلال العقدين الماضيين، عكسته سلسلة من الخطوات والإجراءات التي اتخذها لصالح توسيع نطاق المصرفية الإسلامية.
وستبحث جلسات المؤتمر عدداً من أبرز المواضيع الرئيسة المرتبطة بالمصرفية الإسلامية وحلولها المبتكرة، حيث ستناقش الجلسة الأولى موضوع تطوير عقد المضاربة، فيما ستبحث الجلسة الثانية موضوع المرابحة مع الالتزام بالحسم، بينما خُصصت جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر لموضوع "تعديل الالتزامات في الشروط والعقود" وعرض التوصيات الختامية.