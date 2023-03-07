حظي بالأولوية منذ 1932.. ما مستوى التعاون الاقتصادي بين السعودية وبولندا؟

تُبيِّن المعلومات الرسمية السعودية أن بولندا من حيث الترتيب التاريخي هي ثامن دولة في العالم تقيم علاقات رسمية مع السعودية؛ إذ اعترفت بولندا رسميًّا بالملك عبدالعزيز حاكمًا على الحجاز ونجد وملحقاتها في عام 1929م، وفي العام التالي استقبل المؤسس وفدًا بولنديًّا برئاسة نائب مدير دائرة شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البولندية إدوارد راتشينسكي، وفي عام 1932م زار وزير خارجية السعودية رئيس مجلس الشوري وقتئذ، الأمير فيصل بن عبدالعزيز، بولندا.