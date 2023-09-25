"قمم السودة".. نقلة نوعية للتجربة السعودية نحو سياحة عالمية فاخرة ووجهة جبلية تاريخية

وسيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة الفاخرة لمليونَي زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية؛ إذ يضم 6 مناطق رئيسية، تتمركز في مواقع مميزة، هي: تهلل، سحاب، سبرة، جرين، رجال والصخرة الحمراء، وتتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، إضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية؛ إذ سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.