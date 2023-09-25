"قمم السودة".. نقلة نوعية للتجربة السعودية نحو سياحة عالمية فاخرة ووجهة جبلية تاريخية

أكد الكاتب الصحفي سلمان العسكر أن مشروع "قمم السودة" سيُحدث نقلة نوعية لقصة السياحة السعودية؛ فقبل أن يعلن سيدي ولي العهد -حفظه الله- هذا المشروع لم تكن السودة سوى اسم للسياحة فقط، ولكن ما يحدث الآن على الأرض هو نقلة نوعية إلى سياحة عالمية، ووجهة جبلية تاريخية.
وأضاف في حديثه لقناة "الإخبارية" السعودية بأن "قمم السودة" ستصبح ليست مجرد وجهة سياحية عالمية فحسب؛ فكما نعلم كانت السودة السنوات الماضية وجهة سياحية داخلية لبعض الزوار من داخل السعودية، أو بعض دول الخليج، لكن المخطط المقبل لـ"قمم السودة" أنها ستصبح وجهة سياحية عالمية فاخرة. ومعنى "فاخرة" أنها سيكون فيها ميزة سياحية نوعية للمرة الأولى.
وأشار إلى أن "قمم السودة" التي أطلقها ولي العهد تشمل عددًا من المشاريع العملاقة والضخمة؛ فهناك فنادق وقصور ضخمة، وأسواق تجارية على مساحة تزيد على 80.000 متر مربع.
وزاد "العسكر": معلوم أن المساحة للبناء في هذه المنطقة لا تتجاوز 1% من المساحة الكلية للمنطقة المستهدفة، التي تتجاوز قرابة 627 كيلومترًا؛ الأمر الذي يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير -حفظه الله-، قد أطلق اليوم المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع تحت اسم "قمم السودة"، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في السعودية، على ارتفاع يصل إلى 3015 مترًا عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير جنوب غرب السعودية، بما يتماشى مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم".
ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسية، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027. وتتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية، و391 وحدة سكنية، و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.
وسيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة الفاخرة لمليونَي زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية؛ إذ يضم 6 مناطق رئيسية، تتمركز في مواقع مميزة، هي: تهلل، سحاب، سبرة، جرين، رجال والصخرة الحمراء، وتتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، إضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية؛ إذ سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.