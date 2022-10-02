المملكة تستضيف اجتماعات الدورة الـ14 للجمعية العامة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" تأسست عام ١٩٧٦م، بعضوية جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تمكين الأجهزة الأعضاء من مساعدة حكوماتها على تحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة، والحفاظ على المصداقية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى نشر الوعي الرقابي، وتعزيز الكفاءة والفعالية، والاستخدام الأمثل للموارد، وتنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، وبين الأجهزة والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، والأطراف ذات العلاقة بجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.. كما تقوم المنظمة بتقديم الدعم اللازم للأجهزة الأعضاء التي ترغب في تطوير آليات العمل لديها، وتمثيل الأجهزة الأعضاء في المنظمة على الصعيد الدولي.