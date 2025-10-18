17 متورطًا في الجريمة المخلة بالشرف.. ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وترحيل 13 ألفًا آخرين

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 17/ 04/ 1447هـ الموافق 09/ 10/ 2025م إلى 23/ 04/ 1447هـ الموافق 15/ 10/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (23094) مخالفًا، منهم (13604) مخالفين لنظام الإقامة، و(4816) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4674) مخالفًا لنظام العمل.