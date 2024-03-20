ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني ويستعرض معه أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.