ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني ويستعرض معه أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة أمس، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني، السفير لدى المملكة أحمد فاروق، وسكرتير قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة باكستان لدى المملكة العميد محمد عاصم.