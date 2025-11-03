دار القياس تطلق مزاد “مخطط الخزامى” في خميس مشيط منتصف نوفمبر

أعلنت شركة دار القياس للمزادات عن فتح باب الاستثمار في أراضٍ وصفَتها بـ”أراضٍ من ذهب”، من خلال طرح مزاد مخطط الخزامى في أحد أبرز المواقع بمدينة خميس مشيط.

ويُقام المزاد على مدى يومين، الأربعاء والخميس 12 و13 نوفمبر 2025م، في موقع المخطط بمدينة خميس مشيط، حيث تُتيح الشركة للمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع المباشر على تفاصيل المخطط والعروض المطروحة.

ودعت “دار القياس” الراغبين في التعرف أكثر على تفاصيل المزاد إلى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: khozamare.com￼، أو التواصل عبر الأرقام: 0538666516 – 0580783660 – 920011513.