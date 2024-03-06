"كارديال" تحصد جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة للعام 2023 في الشرق الأوسط

لم تتوقّف "كارديال" عند حدٍّ معين أو منطقة معينة، وأخذت تتّسع رقعتها لتخدم مناطق كثيرة في المملكة، وليس كذلك فحسب، بل إن رغبة "كارديال" في كسب رضا عملائها وتقديم الأفضل لهم نشأت منها فكرة المتجر الإلكتروني؛ حيث يمكن لعملاء "كارديال" الوصول إلى معارضها في كل وقت وكل حين ليتسوّقوا ما يليق بذائقتهم الرفيعة.