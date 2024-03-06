"كارديال" تحصد جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة للعام 2023 في الشرق الأوسط

تستمرّ إنجازات الوطن وكارديال ماركة سعودية وصناعة وطنية واسم رائد في صناعة الساعات ساهم في حيازة إنجاز وطني جديد.
نفخر بأن شركة كارديال حصدت جائزة أفضل شركة بيع بالتجزئة في الشرق الأوسط للعام 2023، لتعكس رحلة ممتدّة من العمل الدؤوب والاهتمام بالجودة وتقديم أفضل التصاميم المميزة في عالم الساعات.
وتُعد "كارديال" من أبرز الشركات السعودية الرائدة التي نالت إعجاب وثقة الكثيرين، بعد أن أصبحت من أهم العلامات التجارية في صناعة الساعات، فضلًا عن حصدها العديد من الجوائز في الأعوام الأخيرة.
لم تكن أول جائزة للشركة، بل حصدت شركة كارديال جائزة أفضل "100" علامة تجارية في العامين 2016 و 2017 على التوالي.
لم تتوقّف "كارديال" عند حدٍّ معين أو منطقة معينة، وأخذت تتّسع رقعتها لتخدم مناطق كثيرة في المملكة، وليس كذلك فحسب، بل إن رغبة "كارديال" في كسب رضا عملائها وتقديم الأفضل لهم نشأت منها فكرة المتجر الإلكتروني؛ حيث يمكن لعملاء "كارديال" الوصول إلى معارضها في كل وقت وكل حين ليتسوّقوا ما يليق بذائقتهم الرفيعة.
كما تسعى "كارديال" بقيادة سعودية لأن تكون اسمًا لامعًا ورائدًا يستحقّ كل جائزة في مجال الساعات من حيث التصاميم المميّزة والجودة العالية، وخلق علامة تجارية متميّزة تقدّم ساعات تستحقّ الاقتناء، ولتكون العلامة السعودية التي يفخر بها كل فرد سعودي، ومثالًا للتميز والأناقة لتكون ساعة "كارديال" معك بكل لحظة.
شغف "كارديال" الراقي، وطموحها القمة؛ حيث تستمرّ "كارديال" بخطوات واثقة لتكون اختيار العملاء الأول، ولتبقى على معاصمهم في كل وقت.