هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توقيع اتفاقية توطين منتج القناع الطبي "N95"

وأضاف السماري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة إلى تعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص، وتشجيع المصانع المحلية للتوجه نحو أسواق التصدير، كذلك نقل تقنيات جديدة للمملكة, مشيراً إلى أنها ستساهم بشكل كبير في خلق وظائف جديدة في السوق المحلي، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.