شاهد.. "أمانة الطائف" تتعامل مع نواتج الحالة المطرية الكثيفة وتتابع كفاءة تصريف السيول

ووفقًا لما أكدته الأمانة لـ"سبق"، فقد رفعت مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونسقت جهود 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية ومراكز الإسناد للعمل وفق خطة الأمطار والسيول، وسرعة معالجة تجمعات مياه الأمطار من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، وتطبيق جميع الإجراءات لضمان تدفق السيول في العبارات المغلقة والصندوقية والمفتوحة، والوقوف المباشر لفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزية قنوات التصريف عبر الشبكة العامة، وجاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وتهيئة جميع المضخات الثابتة في الأنفاق، ومراجعة توزيع الفرق الميدانية وفق الاحتياج.