شاهد.. "أمانة الطائف" تتعامل مع نواتج الحالة المطرية الكثيفة وتتابع كفاءة تصريف السيول

شهدت "الطائف" اليوم، هطول أمطار متفرقة ما بين الغزيرة إلى المتوسطة ؛ فيما باشرت الأمانة احتواء آثار تلك الأمطار التي شهدتها مواقع مختلفة من المحافظة، وهرعت فرق الأمانة للأمطار والسيول للتعامل السريع مع نواتج الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة.
كما رفعت الأمانة درجة الاستعداد لمواجهة أي حالة مطرية مقبلة، وفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، ونشرت فرقها والمعدات في الميدان للتعامل مع أي طارئ.
ووفقًا لما أكدته الأمانة لـ"سبق"، فقد رفعت مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونسقت جهود 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية ومراكز الإسناد للعمل وفق خطة الأمطار والسيول، وسرعة معالجة تجمعات مياه الأمطار من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، وتطبيق جميع الإجراءات لضمان تدفق السيول في العبارات المغلقة والصندوقية والمفتوحة، والوقوف المباشر لفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزية قنوات التصريف عبر الشبكة العامة، وجاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وتهيئة جميع المضخات الثابتة في الأنفاق، ومراجعة توزيع الفرق الميدانية وفق الاحتياج.
وشددت الأمانة على أنها وضعت جميع إمكاناتها لمجابهة البلاغات وأي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، ومتابعة كفاءة أداء قنوات التصريف ومضخات المياه بالأنفاق، ونشرت جميع معدات سحب مياه الأمطار والتجمعات المائية في الميدان، وتشغيل معدات وآليات الكسح والشفط وفتح الطرق.
وباشرت الفرق الميدانية جميع البلاغات التي تلقتها الأمانة من المواطنين والمقيمين خلال الساعات الماضية، ومعالجة جميع المواقع وفق خطة الاحتواء الميدانية، مع سحب تجمعات المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح وردم العديد منها.
وقامت فرق العمل الميدانية بإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والتقاطعات والميادين.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالمحافظة على سلامتهم والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة وقت هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فيما دعت المقاولين والاستشاريين بالمشروعات اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية كافة، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية.