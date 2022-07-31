بتوجيه من البنك المركزي.. إطلاق حملة "خلك حریص" للتوعیة حول الاحتیال المالي

وقدَّمت الحملة نصائح متكررة لطرق الاحتيال المالي، وذلك بالحرص على قراءة الروابط بشكل دقيق، والتأكد أنها لجهات رسمية، وعدم التجاوب مع الأرقام الغريبة، أو مشاركة أحد رقم البطاقة ورمز التوثيق، وكذلك تسجيل خروج من مواقع التسوق حتى لا تتعرض المعلومات للاستغلال، إضافة إلى تغيير الكلمات السرية للمواقع بشكل مستمر، واستخدام برامج حماية قوية للأجهزة الشخصية.