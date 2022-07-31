بتوجيه من البنك المركزي.. إطلاق حملة "خلك حریص" للتوعیة حول الاحتیال المالي

انطلقت في السعودية حملة للتوعية حول الاحتيال المالي، وطُرق تجنُّبه، وأحدث وسائل المحتالين، وأساليب حيلهم.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى المجتمع تجاه الطرق الملتوية والمتجددة التي يقوم بها المحتالون للنيل من الضحية. كما تدعو الحملة الجمهور للمشاركة في التوعية من خلال دورهم الكبير، ومسؤولیتهم تجاه المجتمع من خلال وسم الحملة "#خلك_حریص" بنصيحة توعوية، أو صورة لأحد مخرجات الحملة، وكذلك رفع الوعي بالطرق الصحيحة؛ لتجنُّب الوقوع ضحية احتيال، إضافة إلى توضیح الأخطاء العامة التي یقع فيها الفرد، وتُعرِّضُه للاحتیال.
وتشهد الحملة تعاونًا كبيرًا من الجهات الحكومية تحت إشراف لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية بتوجيه من البنك المركزي السعودي؛ وذلك في سبيل رفع درجة الوعي لدى العملاء. كما تضم الحملة حافلة تجول ١٠ محافظات في أنحاء السعودية، وتوفر استشارات مالية وأنشطة تفاعلية، بمشاركة الغرف التجارية لكل محافظة.
وقدَّمت الحملة نصائح متكررة لطرق الاحتيال المالي، وذلك بالحرص على قراءة الروابط بشكل دقيق، والتأكد أنها لجهات رسمية، وعدم التجاوب مع الأرقام الغريبة، أو مشاركة أحد رقم البطاقة ورمز التوثيق، وكذلك تسجيل خروج من مواقع التسوق حتى لا تتعرض المعلومات للاستغلال، إضافة إلى تغيير الكلمات السرية للمواقع بشكل مستمر، واستخدام برامج حماية قوية للأجهزة الشخصية.