فاطمة النجار تحصل على شهادة PMP العالمية

حصلت فاطمة صالح النجار، مديرة المشاريع في شركة علاقات للعلاقات العامة والاتصال، على شهادة محترف إدارة المشاريع (PMP) المعتمدة عالميًا من معهد إدارة المشاريع (Project Management Institute – PMI)، بعد استيفائها متطلبات الخبرة المهنية واجتياز التقييم المعتمد.
وتُعد شهادة PMP من أرفع الشهادات الاحترافية في مجال إدارة المشاريع على مستوى العالم، حيث تُمنح للمتخصصين القادرين على قيادة المشاريع، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق الأهداف المؤسسية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على كفاءة النجار المهنية، وخبرتها في إدارة وتنفيذ المشاريع الاتصالية والإعلامية، ودورها في دعم جودة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل شركة علاقات، بما ينسجم مع تطلعات الشركة واستراتيجيتها في تقديم خدمات احترافية بمعايير عالمية.
ويعكس حصولها على هذه الشهادة التزامها بالتطوير المهني المستمر، وحرصها على تطبيق أحدث منهجيات إدارة المشاريع، بما يسهم في تعزيز نجاح المشاريع وتحقيق أثر ملموس للعملاء.