المملكة تؤمن مستقبل المياه بمنظمة عالمية تواجه تهديدات شح "شريان الحياة"

وتُدرك المملكة أهمية المياه لبقاء البشر، فهي شريان لا عيش من دونه وسط مناخ صحراوي جاف يسود أغلب مناطق المملكة مع موجة تصحر ضربت العالم فمن هنا أتت مبادرة تأسيس منظمة عالمية للمياه لتوحيد الجهود الدولية للحفاظ على الموارد المائية وسد الثغرة الكبيرة الموجودة حاليًا بسبب عدم وجود أي منظمة متخصصة بهذا القطاع على نطاق واسع، وهي بذلك تقود العالم نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا للإنسانية تتوفر فيه المياه للجميع .