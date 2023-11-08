"سفراء التعاون الإسلامي" في أيرلندا يبحثون مع رئيس البرلمان الأيرلندي الأوضاع في غزة

وناقش الاجتماع الوضع الراهن في قطاع غزة، وأهمية وقف عدوان الاحتلال على القطاع الذي سيؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فحسب على الشعب الفلسطيني وإنما على المنطقة، وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.