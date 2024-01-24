هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية

وتضمنت اتفاقية التعاون تنمية وتأهيل المستفيدين من الأسر المنتجة ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يسعون لإطلاق مشاريعهم المستقبلية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز قدراتهم، ومنح مساحات مجانية لهم؛ بهدف تفعيل مبادرات الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة مع تقديم خدمات إرشادية واستشارات لتطوير الأنشطة، إضافة إلى تجسير المشاريع المتميزة نحو تحولها إلى منشآت ناشئة من خلال ترشيحهم لبرنامج تجسير وفرص الامتياز التجاري، وتهيئة المستفيدين للحصول على تمويل مناسب من منتجات البنك التمويلية.