"الجطيلي" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى أذربيجان

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا لدى أذربيجان، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.