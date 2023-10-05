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"الجطيلي" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى أذربيجان

نَقَل تحيات القيادة وتمنياتها للشعب الأذربيجاني بالتقدم والازدهار
"الجطيلي" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى أذربيجان

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا لدى أذربيجان، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

ونقل السفير الجطيلي له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما له وللشعب الأذربيجاني بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، أعرب الرئيس الأذربيجاني، عن تحياته وتقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

سفير خادم الحرمين الشريفين
جمهورية أذربيجان
عصام بن صالح الجطيلي

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