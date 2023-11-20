مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي: السعودية قاطرة النمو في الشرق الأوسط

وقال "اليعربي" في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية على هامش مشاركته في ملتقى "العالم العربي.. الفرص والتحديات" في جامعة هارفارد، بحضور عدد من سفراء الدول العربية، وبمشاركة طلابية من النادي السعودي، وبحضور المهتمين بالسياسة والثقافة والمجال العلمي والأكاديمي، إن المملكة العربية السعودية لها وزنها العالمي.. وما دعمها الكبير الذي قدمته إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي للدول منخفضة الدخل إلا دليل على الدور الكبير والديناميكي والمتنامي لها، فضلاً عن أنها هي صمام أمان المنطقة.