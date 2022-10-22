"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات على متضرري الفيضانات في باكستان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد أمس الأول توزيع 1.184 سلة غذائية، و1.875 حقيبة إيوائية، و231 خيمة، و2.574 ناموسية في منطقتي دادو خيربور وشهيد بنظير آباد بإقليم السند، ومنطقتي نصير آباد وجعفر آباد بإقليم بلوشستان، استفاد منها 21.413 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق، عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 650 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 650 أسرة.
جاء ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إيوائية طارئة على الأسر النازحة في محافظة مأرب، شملت 100 خيمة، و100 حقيبة إيواء، استفاد منها 600 شخص.
وأتى ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية.
هذا وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.024 سلة غذائية في مدينتي بيروت وعكار اللبنانيتين، استفاد منها 5.120 فردًا من المحتاجين اللبنانيين واللاجئين السوريين.
يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.