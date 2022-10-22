"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات على متضرري الفيضانات في باكستان

وشهد أمس الأول توزيع 1.184 سلة غذائية، و1.875 حقيبة إيوائية، و231 خيمة، و2.574 ناموسية في منطقتي دادو خيربور وشهيد بنظير آباد بإقليم السند، ومنطقتي نصير آباد وجعفر آباد بإقليم بلوشستان، استفاد منها 21.413 فردًا.