بـ 155 ألف طن وتنقية 100%.. منظومة التبريد داخل المسجد الحرام الكبرى في العالم

تصنف منظومة التبريد داخل المسجد الحرام التي تقوم على تشغيلها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن أكبر منظومات التبريد في العالم، وتستهلك طاقة تصل إلى (155) ألف طن, وتضخ عبر محطتين رئيستين هما الأكبر عالمياً وهي: محطة كدي، ومحطة الشامية، وتقدر الطاقة التي تنتجها محطة الشامية بـ(120) ألف طن تبريد، وتبعد عن المسجد الحرام مسافة (900) متر، أما محطة أجياد فتصل قدرتها الإنتاجية إلى (35) ألف طن تبريد، وتبعد (500) متر.