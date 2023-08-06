مبتعثو طب من جامعة الطائف ينشرون ورقة علمية في مجلة BMC البريطانية للصحة العامة

وأوضح الباحث الدكتور "الجعيد" أن الموضوع قد يكون شيّقًا خصوصًا للطلبة وأولياء الأمور، وقال : في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى المزيد من أبحاث مماثلة في رمضان، حيث إن هذا البحث لا يمكن تعميمه على كل الطلبة في جميع المراحل وفي كل المناطق في العالم.