مبتعثو طب من جامعة الطائف ينشرون ورقة علمية في مجلة BMC البريطانية للصحة العامة

تمكن مجموعة من الباحثين وهم طلاب مبتعثون من كلية الطب بـ "جامعة الطائف" في جامعة بريستول البريطانية في مجال "أبحاث السمنة والغدد الصماء"، تمكنوا بفضل الله من نشر ورقة علمية في مجلة BMC البريطانية المتخصصة في الصحة العامة، يتمنون أن تُحقق تلك الورقة الطبية الفائدة للمجتمع.
أحد الباحثين المُعدين لتلك الورقة، الدكتور "محمد الجعيد" أفصحَ لـ "سبق" عن تفاصيلها ومحتواها وأهدافها وقال: قمنا بدراسة تأثير الصيام في رمضان على العادات الصحية مثل: "تناول غذاء صحي، ممارسة الرياضة، أخذ قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن التدخين"، وأيضًا تأثيره على التوتر العصبي والأداء الأكاديمي عند طلاب وطالبات كلية الطب.
وأضاف: استنتجنا أن الصيام يصاحبهُ تحسن في العادات الصحية، وانخفاض نسبة التدخين بمعدل 50 % مع عدم وجود تأثير واضح على الأداء الأكاديمي. لكن وجدنا أيضًا زيادة في التوتر العصبي عند الطلاب الذكور والتي قد تكون بسبب انخفاض معدل هرمون التيستوستيرون أثناء الصيام وذلك أن بعض الدراسات السابقة أشارت إلى وجود انخفاض في التيستوستيرون أثناء الصيام، ودراسات أخرى أشارت إلى وجود علاقة بين زيادة التوتر العصبي وانخفاض التيستوستيرون.
وأوضح الباحث الدكتور "الجعيد" أن الموضوع قد يكون شيّقًا خصوصًا للطلبة وأولياء الأمور، وقال : في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى المزيد من أبحاث مماثلة في رمضان، حيث إن هذا البحث لا يمكن تعميمه على كل الطلبة في جميع المراحل وفي كل المناطق في العالم.
الورقة العلمية في الرابط التالي: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-023-16385-1