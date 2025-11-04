لتعزيز التعاون المشترك.. "الصحة" و"حقوق الإنسان" تبحثان المبادرات المشتركة بمكة المكرمة

استقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صباح الثلاثاء، مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي بن راكد الرويلي، وعددًا من قيادات الهيئة، وذلك بمقر فرع الوزارة بمكة المكرمة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.