لتعزيز التعاون المشترك.. "الصحة" و"حقوق الإنسان" تبحثان المبادرات المشتركة بمكة المكرمة

استقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صباح الثلاثاء، مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي بن راكد الرويلي، وعددًا من قيادات الهيئة، وذلك بمقر فرع الوزارة بمكة المكرمة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن اللقاء شهد حضور عدد من مساعدي المدير العام، ومديري الإدارات المعنية بالفرع.
وبيّن أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات وتوسيع أوجه التعاون بين الجهات الحكومية في المنطقة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز المبادرات والأعمال المشتركة بين الطرفين.