اتفاقية تمويل وتدريب بين بنك التنمية الاجتماعية و"أوبر"

وقّع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة أوبر العربية السعودية المحدودة اتفاقية تعاون لتمويل السعوديين الراغبين في العمل الحر عبر النقل التشاركي، وتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تُمكّن المستفيدين من تحقيق عوائد مالية أعلى.
وتمنح الاتفاقية فرصًا أكبر لممارسي العمل الحر للحصول على دخل مالي إضافي عن طريق الاستفادة من الخيارات التمويلية في مسار النقل التشاركي لدى البنك، على أن تقوم الشركة ببناء القدرات لدى الشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومتابعة أدائهم خلال فترة التمويل.
أبرم الاتفاقية في مقر بنك التنمية الاجتماعية بالرياض، الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد مع المدير الإقليمي لأوبر في الشرق الأوسط وإفريقيا فرانس هيمسترا، بحضور المدير العام لأوبر في السعودية محمد قزاز.
وأكد "الراشد" أن الشراكة الاستراتيجية مع أوبر تفتح آفاقًا أوسع لممارسة العمل الحر عبر شروط تخدم عملاء البنك من الحصول على تمويل يصل لـ300 ألف ريال، بالإضافة إلى الاستفادة من التدريب والتمويل والميزات التشجيعية لكل سائق يعمل في أوبر.
وأشار "الراشد" إلى أن هذه الاتفاقية تعد ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمها البنك مؤخرًا لتعزيز وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأعمال الحرة والاستفادة من الفرص والمبادرات في الأسواق الواعدة، مثل الاتفاقيات التي وقعت مع سابك وأرامكو والمعهد الملكي للفنون التقليدية وأمانة منطقة الرياض، لهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ورفع مساهمة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر لإيرادات للمواطنين؛ لتمكينهم من الاستدامة المالية عبر الدخول في أسواق جديدة مثل الخدمات اللوجستية التي تحظى بنمو كبير.