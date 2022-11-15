اتفاقية تمويل وتدريب بين بنك التنمية الاجتماعية و"أوبر"

وأشار "الراشد" إلى أن هذه الاتفاقية تعد ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمها البنك مؤخرًا لتعزيز وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحيوية في المملكة، بهدف تمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأعمال الحرة والاستفادة من الفرص والمبادرات في الأسواق الواعدة، مثل الاتفاقيات التي وقعت مع سابك وأرامكو والمعهد الملكي للفنون التقليدية وأمانة منطقة الرياض، لهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ورفع مساهمة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتنويع مصادر لإيرادات للمواطنين؛ لتمكينهم من الاستدامة المالية عبر الدخول في أسواق جديدة مثل الخدمات اللوجستية التي تحظى بنمو كبير.