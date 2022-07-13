"إغاثي الملك" يوزّع 100 أضحية بالصومال استفاد منها 2400 فرد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 100 أضحية للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين من الجفاف في عدة مناطق بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 2400 فرد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الصومال لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.