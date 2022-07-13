"إغاثي الملك" يوزّع 100 أضحية بالصومال استفاد منها 2400 فرد

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 100 أضحية للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين من الجفاف في عدة مناطق بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 2400 فرد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الصومال لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.
وبهذا فقد بلغ إجمالي الأضاحي الموزعة خلال أيام العيد 2.000 أضحية، استفاد منها 48.000 فرد من المحتاجين والنازحين والمتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.