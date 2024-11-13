"المهنا": ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني يناقش 5 محاور عن "الإعلام.. واقع ومسؤولية"

قال عبدالله المهنا، المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية، إن ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني الذي تنظمه الجمعية هذا العام يومي الأربعاء والخميس 20 - 21 نوفمبر 2024، بمقر وكالة الأنباء السعودية (واس) تحت شعار "الإعلام.. واقع ومسؤولية"، يستضيف نخبة من الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين من الجامعات ومجلس الشورى ووسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، ويستعرض معهم خمسة محاور في خمس جلسات.
وأوضح أن الجلسة الأولى في اليوم الأول تناقش محور اللوائح والتشريعات (السياسة الإعلامية - قانون المطبوعات والنشر)، بإدارة أ.د. غدير بن مسلم الشمري، وبمشاركة نخبة من المتحدثين هم: أ.د. محمد بن سليمان الصبيحي، د. عبدالعزيز بن صالح بن سلمه، د. فهد بن حسن آل عقران، وأ.د. أمل بنت محمد التميمي.
وأضاف: تطرح الجلسة الثانية "إستراتيجية الإعلام للمسؤولية الاجتماعية" للنقاش، وتديرها د. جميلة هليل العنزي، ويشارك فيها من المتحدثين أ.د. عبدالله بن عبدالمحسن العساف، د. خلود بنت برجس العبدالكريم، أ. علاء درويش كيال، ود. الجوهرة بنت عويض المطيري.
وبين أن الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني تستعرض أدوار ومهام الصحافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ويدير الجلسة د. تركي بن فهد العيار، ويستضيف فيها أ. هاني بن فريد وفا، أ. محمد بن فرج التونسي، وأ. عمر بن عبدالرحمن الشدي، بينما تناقش الجلسة الثانية محور "الإذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية"، بإدارة د. سليمان بن عبدالله العيدي، وبحضور ومشاركة معالي د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، د. فهد بن عبدالله الطياش، د. رنا معتوق المصري، وأ.د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان.
وأشار إلى أن جلسات اليوم الثاني تختتم بالجلسة الثالثة التي تستعرض وتناقش دور منصات التواصل الاجتماعي والمشاهير في صناعة محتوى يعزز أهمية المسؤولية الاجتماعية، وتديرها د. طرفة بنت زيد بن حميد، ويشارك فيها د. سعيد بن صالح الغامدي، د. ماجد بن جعفر الغامدي، ود. ماجدة بنت صالح السويح.
واختتم المهنا تصريحه مشيرًا إلى استكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات لانطلاقة الملتقى برعاية وحضور معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري لتحقيق أهدافه المنشودة، معبّرًا عن شكره للشركاء والرعاة والداعمين واللجان العاملة ووسائل الإعلام.