"المهنا": ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني يناقش 5 محاور عن "الإعلام.. واقع ومسؤولية"

وبين أن الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني تستعرض أدوار ومهام الصحافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ويدير الجلسة د. تركي بن فهد العيار، ويستضيف فيها أ. هاني بن فريد وفا، أ. محمد بن فرج التونسي، وأ. عمر بن عبدالرحمن الشدي، بينما تناقش الجلسة الثانية محور "الإذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية"، بإدارة د. سليمان بن عبدالله العيدي، وبحضور ومشاركة معالي د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، د. فهد بن عبدالله الطياش، د. رنا معتوق المصري، وأ.د. محمد بن عبدالعزيز الحيزان.