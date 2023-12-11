بين "جميل بثينة" والقصص والغيران الرائعة.. شاهد لقطات من جماليات جبل الغلالة

يتميز جبل الغلالة الذي يقع ما بين محافظة العلا، ومحافظة تيماء التي يتبع لها إداريًّا، بشكله الفريد وتركيبته العجيبة؛ حيث كان مستراحًا للمسافرين قديمًا، لاحتوائه على مجموعة من التجاويف، والغيران ولكل غار إطلالته الرائعة، وظلاله الوارفة.