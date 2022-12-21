نائب وزير الخارجية يوقّع اتفاقية إنشاء مقر المجلس الدولي للتمور بالرياض

وأكد المهندس الخريجي حرص المملكة على دعم جميع مبادرات المجلس الدولي للتمور؛ ومنها ما يسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية، وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنيّة لتطوير مراكز بحوث متميزة تسهم في حل تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النخيل والتمور.