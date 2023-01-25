نظمته "طيران ناس".. ملتقى "جمعة طيران" يسهم في إيجاد خدمات أفضل بأسعار أقل

وتناول المتحدثون أيضًا البنية التحتية لمطارات السعودية، والجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير هذه المطارات، ورفدها بالخدمات المطلوبة؛ لتعزيز تجربة المسافر عبرها. مشددين على أهمية الاطلاع على تجارب الدول الناجحة في قطاع الطيران، ومحاكاة هذه التجارب للوصول إلى المستوى المأمول في إيجاد قطاع طيران نموذجي ومزدهر، يخدم الحركة السياحية والترفيهية في السعودية.