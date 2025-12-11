"البيئة": أمطار على 7 مناطق ومكة تسجل الأعلى بـ32.2 ملم

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقريرها اليومي، عن تسجيل هطول أمطار متفرقة على سبع مناطق في المملكة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بأعلى كمية بلغت 32.2 ملم في سبت الجارة بمحافظة القنفذة.
وسجّلت محطة الدار البيضاء بالطائف 25.0 ملم، تلتها منطقة الركنة بالمويه بـ24.2 ملم، ثم الهدا بالطائف بـ16.4 ملم.
وأوضح التقرير أن 49 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجلت كميات متفاوتة من الأمطار في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، الحدود الشمالية، والباحة.
وفي منطقة الرياض، سُجلت 3.0 ملم في علقة الزلفي، و2.7 ملم في الزلفي. أما المدينة المنورة فسجلت 10.6 ملم في الحسو بالحناكية، و10.2 ملم في بلدية الحسو.
وسجلت منطقة القصيم 6.0 ملم في الفوارة ببريدة، و6.0 ملم في البطين ببريدة، فيما شهدت حفر الباطن بالمنطقة الشرقية 3.3 ملم، والقاعدة الجوية بحفر الباطن 2.8 ملم.
وفي منطقة الحدود الشمالية، بلغت كمية الأمطار في رفحاء 1.2 ملم، بينما سجلت منطقة الباحة 2.9 ملم في بني حسن، و0.5 ملم في بلخزمر بمحافظة المندق.
ولمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار في بقية المناطق، دعت الوزارة إلى مراجعة الرابط .