"البيئة": أمطار على 7 مناطق ومكة تسجل الأعلى بـ32.2 ملم

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقريرها اليومي، عن تسجيل هطول أمطار متفرقة على سبع مناطق في المملكة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بأعلى كمية بلغت 32.2 ملم في سبت الجارة بمحافظة القنفذة.