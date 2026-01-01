العُلا تنظّم الإضاءة الخارجية لحماية المشهد الليلي والبيئة

واعتمدت الهيئة معايير فنية تراعي خصوصية العُلا، من أبرزها استخدام إضاءة دافئة لا تتجاوز 2700 كلفن، وتحديد مستويات وشدة الإضاءة، ومنع الإضاءة الصاعدة أو المتعدية خارج المواقع، لضمان توجيه الضوء للحاجة الفعلية فقط، والحد من التأثيرات السلبية على الحياة الفطرية وصفاء السماء.