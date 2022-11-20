"مسام" ينتزع 700 لغم عبر مشروع "مسام" في عدة محافظات يمنية خلال أسبوع

كما تمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات و14 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الوازعية، و81 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخاء، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و55 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر 2.535 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 372 ألفًا و652 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.