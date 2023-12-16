"البديوي" ناعيًا أمير الكويت الراحل: مسيرة مفعمة بعبق الحب الخالص الذي أَكَنَّه لوطن وشعب

وأضاف البديوي: نبتهل إلى الباري عز وجل، داعين أن يغفر لفقيدنا، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية -رحمه الله- فإننا نستذكر مناقبه الحميدة، وما تمتع به من حنكة عميقة، وشخصية حكيمة، وتجلد جميل، وإنسانية نافَ بها وسمًا بسمو بيّن لا يخفى على ذي بصر، وأجمع عليها العالم، لتتكلل ذكرى المغفور له -بإذنه تعالى- بمسيرة مفعمة بعبق الحب الخالص الذي أَكَنَّه لوطن وشعب، ومضى برضا الرحمن مرتغب، على العدل والإنصاف مستند، فوافته المنية ليترك خلفه ذكرى قائد بادله شعبه وافر الحب والاحترام.