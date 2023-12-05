جمعيتا "بر جدة" و"الرعاية الصحية الداعمة" تُنظِّمان "المسيرة الصحية" للمشي بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي

وأضاف الحكمي: "وضعت جمعية البر عددًا من الأهداف التي تحقق رؤيتها، وقد برز من بينها دعم العمل التطوعي، وتعظيم أثره بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، باعتباره سلوكًا حضاريًّا، وممارسة إنسانية، أثبت المتطوعون من خلالها حضورهم الفاعل في العديد من المواقف والأحداث، وقدموا صورًا جليلة من صور التكافل والتراحم الاجتماعي، وصورًا زاهية من صور المشاركة الجماعية في العمل التنموي الذي يترك أثره المستدام اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا، ويعكس الدوافع الإنسانية والأخلاقية لدى المشاركين فيه".