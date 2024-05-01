بفتح العيادات المسائية.. "إرادة والصحة النفسية بالدمام" يتوسع في خدمة العيادات 6 أيام أسبوعيًّا

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي) العمل في عيادات الإدمان والأمراض النفسية وعيادات علم النفس الإكلينيكي بواقع 6 أيام في الأسبوع بعد فتح العيادات المسائية بالإضافة إلى يوم السبت.
وأكد رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور حسن الزهراني، أن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمة للمستفيدين وتسهيل الوصول إلى طلب الخدمة؛ مما ينعكس إيجابًا على جدولة المواعيد على مدى 6 أيام في الأسبوع بعد إضافة يوم السبت ضمن قائمة المواعيد في العيادات، حيث تم زيادة 7 عيادات إرادة لعلاج الإدمان، وزيادة 6 عيادات في قسم النفسية، بالإضافة إلى 3 عيادات في تخصص علم النفس الإكلينيكي في المجمع على مدى 6 أيام في الأسبوع.
وبيّن الدكتور الزهراني أن النجاح الذي تحقق من خلال تشغيل العيادات المسائية بالمجمع ساهم في إضافة العيادات في الأقسام الأخرى خلال يوم السبت في إطار الخطوات التطويرية التي يتم العمل عليها بمتابعة من تجمع الشرقية الصحي؛ بهدف تجويد وسهولة الحصول على الخدمة وفق جدولة مرنة في مواعيد المستفيدين.