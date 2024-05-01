بفتح العيادات المسائية.. "إرادة والصحة النفسية بالدمام" يتوسع في خدمة العيادات 6 أيام أسبوعيًّا

وأكد رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور حسن الزهراني، أن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمة للمستفيدين وتسهيل الوصول إلى طلب الخدمة؛ مما ينعكس إيجابًا على جدولة المواعيد على مدى 6 أيام في الأسبوع بعد إضافة يوم السبت ضمن قائمة المواعيد في العيادات، حيث تم زيادة 7 عيادات إرادة لعلاج الإدمان، وزيادة 6 عيادات في قسم النفسية، بالإضافة إلى 3 عيادات في تخصص علم النفس الإكلينيكي في المجمع على مدى 6 أيام في الأسبوع.