فلاورد ترعى حفل تخرج جامعة الملك سعود الـ 63 برعاية سمو أمير الرياض

في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين فلاورد وجامعة الملك سعود، رعت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حفل تخرج الدفعة الـ 63 من الجامعة، الذي أقيم تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.
قامت فلاورد بدورها كأحد رعاة الحفل بتقديم خدمات توصيل المشالح وعباءات التخرج إلى منازل أكثر من 12,000 خريج وخريجة، مما أضاف لمسة خاصة وفريدة لتجربة التخرج. كما تم تنسيق منصة جلوس سمو أمير الرياض بالورود، مما أضفى جواً احتفالياً مميزاً على الحفل.
واحتفلت فلاورد بطريقتها الخاصة بالخريجين والخريجات من خلال توزيع الورود عليهم في ساحات الجامعة. كما شاركت فلاورد في حفلات الخريجين في الكليات من خلال إقامة نقاط بيع، مما ساهم في تعزيز تواجدها داخل الحرم الجامعي وتفعيل شراكتها مع الجامعة.
خلال الحفل، قام صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتكريم الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد/ السيد محمد العريفي، تقديراً لدور الشركة كأحد رعاة حفل التخرج. كما ألقى الاستاذ الدكتور/ علي الدلبحي، سعادة عميد عمادة شؤون الطلاب، كلمة شكر فيها فلاورد على شراكتها الاستراتيجية مع الجامعة: "نود التقدم بالشكر لفلاورد لمشاركتهم المميزة في توصيل مشالح وعباءات التخرج لمنازل خريجي وخريجات الجامعة ولتواجدهم كأحد رعاة حفل التخرج الذي أقيم برعاية سمو أمير المنطقة. نحن سعداء بهد الشراكة بين الجامعة وفلاورد والتي تشمل جوانب عديدة مثل التدريب والبحث العلمي والرعاية للفعاليات والمناسبات الوطنية التي تنظمها الجامعة."
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحن فخورون برعاية حفل تخرج جامعة الملك سعود الـ 63. إن دعمنا للطلاب في هذا اليوم المميز يأتي تأكيداً على التزام فلاورد بالمساهمة في تنمية المجتمع ودعم التعليم. نأمل أن نكون جزءاً من فرحة الخريجين ونساهم في جعل هذه اللحظات لا تُنسى."
أُقيم حفل تخرج الأولاد في "الأول بارك" ملعب نادي النصر، بينما أُقيم حفل تخرج البنات في البهو الرئيسي بجامعة الملك سعود. شهدت هذه الفعاليات حضوراً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور، وتميزت بأجواء الفرح والاحتفال.
إن رعاية فلاورد لحفل تخرج جامعة الملك سعود تأتي تأكيداً على التزامها بدعم التعليم والاحتفال بإنجازات الطلاب، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المملكة.
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.