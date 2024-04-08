بدءاً من 16 أبريل.. "الطيران المدني" يعلن تشغيل خطوط جنوب الصين برحلات منتظمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني؛ ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن: "بيجين" و"جوازنو" و"شينزين" والرياض، خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين - تجارية) و3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من 16 أبريل 2024.