استشاري تغذية: الشعيرية سريعة التحضير آمنة إلا أنها غير صحية ولها تأثيرات سلبية

وقال الدكتور عبدالعزيز العثمان عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الشعريات والمكرونات سريعة التحضير منتشرة في العالم، والذي يصلنا قليل جدًّا، وهي باختصار آمنة، ولكن غير صحية. وعندما نقول عن الشيء آمن فلا بد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: أن يكون آمنًا من الناحية الفيروسية، ولا يوجد فيه جراثيم ضارة، وكذلك يكون آمنًا من الناحية الكيميائية، أي لا يكون فيه عناصر ثقيلة، مثل معدن الرصاص، وآمنًا فيزيائيا بأن لا يوجد في المنتج قطع زجاج أو بلاستيك.