استشاري تغذية: الشعيرية سريعة التحضير آمنة إلا أنها غير صحية ولها تأثيرات سلبية

أوضح عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، أن بعض الأمهات تعتبر الشعيرية سريعة التحضير حلاً للأطفال، لكن توجد حلول أفضل منها، وهي آمنة إلا أنها غير صحية، ولها تأثيرات سلبية.
وقال الدكتور عبدالعزيز العثمان عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن الشعريات والمكرونات سريعة التحضير منتشرة في العالم، والذي يصلنا قليل جدًّا، وهي باختصار آمنة، ولكن غير صحية. وعندما نقول عن الشيء آمن فلا بد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: أن يكون آمنًا من الناحية الفيروسية، ولا يوجد فيه جراثيم ضارة، وكذلك يكون آمنًا من الناحية الكيميائية، أي لا يكون فيه عناصر ثقيلة، مثل معدن الرصاص، وآمنًا فيزيائيا بأن لا يوجد في المنتج قطع زجاج أو بلاستيك.
وتساءل "العثمان": هل هي صحية؟ نقول لا.. وكثير من الأكل والمشروبات، مثل الغازية، آمنة، ولكن غير صحية. ويجب أن نكون في الوسط، لا نتشدد كما يقول البعض إن المكرونة والشعيرية تسبب سرطانًا. والحقيقة إن ذلك لم يثبت. ومهم أن نربي عيالنا الصغار على تناول الغذاء الصحي. وقد تكون الشعيرية السريعة حلاً لبعض الأمهات، ولكن يجب أن نبحث عن حلول أفضل، ونحرص على صحة أطفالنا؛ لأنهم إذا تعودوا على هذا الشيء يصعب تركه.